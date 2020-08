Twitter e TikTok discutem possível “combinação”

As redes sociais Twitter e TikTok tiveram discussões preliminares com vista a uma eventual “combinação” entre as duas, segundo uma notícia revelada no sábado pelo Wall Street Journal. Das informações obtidas pelo jornal não foi possível concluir se a negociação incluiria uma aquisição do TikTok. As empresas recusaram comentar a notícia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quinta-feira uma ordem executiva que proíbe transacções com as plataformas TikTok e WeChat nos EUA, se não forem vendidas a empresas norte-americanas nos próximos 45 dias.

Na segunda-feira, Trump tinha aceitado a possibilidade de um grupo norte-americano comprar o TikTok, mas antes de 15 de Setembro, sob pena de proibir a plataforma. A Microsoft está em negociações com a ByteDance (dona do TikTok) para negociar uma compra. No entanto, o co-fundador da Microsoft, Bill Gates, disse numa entrevista à Wired publicada no sábado que o TikTok seria “um cálice envenenado” para a empresa.

Não é garantido que o Twitter consiga superar a Microsoft e completar o negócio nos 45 dias que Trump deu à ByteDance para acordar uma venda, escreve a Reuters. “O Twitter terá dificuldade em reunir financiamento suficiente para adquirir até mesmo as operações americanas do TikTok. Não tem capacidade de empréstimo suficiente”, disse Erik Gordon, professor da Universidade de Michigan.

A empresa defendeu, a título privado, que a sua oferta enfrentaria menos escrutínio regulamentar do que a da Microsoft, e não enfrentará qualquer pressão por parte da China, dado que não está activa naquele país, dizem as fontes citadas pela Reuters.

O Senado norte-americano aprovou por unanimidade na quinta-feira um projecto de lei que proíbe o descarregamento e a utilização do TikTok em qualquer dispositivo emitido pelo Governo aos seus funcionários ou membros do Congresso. “O TikTok é um grande risco de segurança e não tem lugar nos dispositivos governamentais”, escreveu o serviço de imprensa do senador republicano Josh Hawley, co-autor do projecto de lei.

Após a sua passagem pelo Senado controlado pelos Republicanos, o projecto de lei terá ainda de ser aprovado pela Câmara dos Representantes da maioria democrata, antes de Trump o poder promulgar.

Na quarta-feira, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, avisou que os Estados Unidos queriam proibir não só o TikTok mas também outras aplicações chinesas consideradas como um risco para a segurança nacional.