Elas não imigram na sombra e resistem “sem poder dormir muito”

Durante décadas, as mulheres foram encaradas como migrantes passivas: os homens decidiam emigrar e as mulheres, suas companheiras ou familiares, juntavam-se a eles mais tarde. Por essa razão, as suas realidades foram esquecidas em várias investigações, mas nos últimos anos este cenário tem vindo a alterar-se. O aumento de mulheres migrantes na Europa e no resto do mundo levou a que a feminização da imigração se tornasse um dos aspectos mais estudados pela academia. Em 2006, o primeiro relatório nacional sobre imigração feminina realizado no âmbito de um projecto da Comissão Europeia — bem como diversos estudos internacionais — mostravam um lado diferente deste fenómeno. Afinal, muitas mulheres emigravam sozinhas ou com os filhos.

