INEM garante que não demorou três horas a socorrer vítimas da queda de avião no Gerês

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) nega que o helicóptero que foi resgatar as vítimas da queda do avião Canadair CL215 perto da Barragem do Alto do Lindoso, onde combatia um incêndio no sábado, tenha demorado três horas a chegar ao local.

A queda do avião aconteceu por volta das 11h19 e o INEM garante, em declarações ao PÚBLICO, que chegou ao local às 12h28 e não às 14h28, como aponta o Jornal de Notícias este domingo.

Às 12h43 já estava a ser prestada assistência às vítimas, indica o INEM. O piloto do avião, um português de 65 anos, morreu no local após paragem cardiorrespiratória, enquanto o segundo piloto, um espanhol de 39 anos, ficou ferido gravemente.

O facto de o helicóptero ter aterrado a cerca de 300 metros do local do acidente relaciona-se com as características do terreno, esclareceu ainda o INEM ao PÚBLICO.