Idosos do Baleizão têm um programa de rádio para quebrar o isolamento

Chama-se “Avós com Voz” e vai para o ar às 17h30 de cada sexta-feira, mas pode ser ouvido a qualquer hora na página da rádio Voz da Planície. Começou no dia 8 de Maio e deverá prolongar-se até ao dia 18 de Setembro. Junta as vozes de idosos, familiares e funcionários do centro de dia de Baleizão, em Beja.

