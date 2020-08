Homem mata a mulher a tiro e suicida-se na Azambuja

Um homem matou este domingo a mulher a tiro, tendo depois fugido da habitação e cometido suicídio a alguns quilómetros do local do crime, em Casais de Amendoeira, no concelho da Azambuja. O caso foi confirmado ao PÚBLICO pelo Comando-Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O crime aconteceu numa altura em que o agressor e a vítima estavam “em vias de divórcio”, de acordo com a fonte da GNR. Depois de assassinar a mulher com disparos de caçadeira, o homem “colocou-se em fuga e suicidou-se” com outra arma.

A idade exacta de ambos ainda não é conhecida, mas o Comando-Geral da GNR adiantou que os dois estariam “acima dos 40 anos”.

O alerta foi recebido por volta das 18h30, sendo que a Polícia Judiciária também foi chamada ao local e está encarregue da investigação. No local estiveram os bombeiros, a GNR e o INEM, segundo confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.