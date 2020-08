Fogo de Lindoso ainda por dominar está a ser combatido por 87 operacionais

O incêndio que deflagrou na madrugada de sábado em Lindoso, concelho de Ponte da Barca, está a ser combatido por 87 operacionais e de manhã será reforçado com aeronaves, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Tendo em conta as dificuldades do terreno as operações estão a correr bem, apontou à Lusa a mesma fonte, que acrescentou ainda que ao início da manhã o contingente de combate ao incêndio será reforçado com aeronaves. O incêndio estava pelas 5h20 a ser combatido por 87 operacionais, apoiados por 27 viaturas.

No sábado, um piloto português morreu e outro piloto espanhol ficou gravemente ferido quando o avião Canadair português em que seguiam se despenhou em território espanhol, a cerca de dois quilómetros da fronteira, quando combatia um incêndio na zona do Lindoso, Ponte da Barca, no Gerês.

O Ministério da Administração Interna determinou à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) a abertura de um inquérito ao incêndio, que deflagrou no Parque Nacional da Peneda-Gerês, disse à agência Lusa fonte oficial.

Devido ao facto de o acidente com o avião ter acontecido em território de Espanha, fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) explicou à Lusa que são as autoridades espanholas que têm a responsabilidade e a competência para desenvolver a investigação.