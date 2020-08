“Idiotas úteis”, “Cultura marxista”, “Fascistas”, “Chega”, “Flama”

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou ontem ao PÚBLICO, em defesa de uma aliança do PSD com o Chega, que “Sá Carneiro fez a AD, quando se dizia que o CDS era fascista”. Albuquerque confessa-se “farto dos idiotas úteis do centro-direita que estão sempre a fazer o jogo da esquerda. Em Portugal temos um estigma, um anátema que foi criado pela própria cultura marxista instalada.” Ora, um dos problemas de Albuquerque é, por exemplo, o de enganar-se na caracterização do adversário e pretender que o Bloco de Esquerda defende o regime cubano como se fosse o paraíso. A cultura marxista instalada não pressupõe essas generalizações caricaturais, até porque o radicalismo bloquista entra muitas vezes em choque com os regimes autoritários de esquerda.

