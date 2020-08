Ministra da Informação do Líbano demite-se

A ministra da Informação do Líbano, Manal Abdel Samad, anunciou a demissão do cargo este domingo. Como justificação, a responsável apontou o fracasso do Governo a implementar reformas e a explosão em Beirute, capital do Líbano, na terça-feira.

A explosão provocou mais de 150 mortos, 6000 feridos e dezenas de desaparecidos. Teve origem num armazém onde estavam 2750 toneladas de nitrato de amónio.

No sábado, mais de dez mil pessoas encheram as imediações da Praça dos Mártires, em Beirute, para protestar contra a corrupção e exigir à classe política que se responsabilize pela destruição causada pela explosão.

Um grupo de manifestantes conseguiu forçar a entrada nos ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Energia. Segundo a Cruz Vermelha, mais de 100 pessoas ficaram feridas. Um polícia morreu nos confrontos, de acordo com as autoridades.