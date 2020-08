Macron quer resposta “rápida” da comunidade mundial: “O futuro do Líbano que está em jogo”

Emmanuel Macron deu o pontapé de saída numa conferência virtual que está a decorrer este domingo, com líderes políticos de todo o planeta e representantes das principais organizações mundiais, pedindo à comunidade internacional uma resposta “rápida e eficiente” na coordenação das ajudas ao Líbano, abalado pela forte explosão de terça-feira, em Beirute, que matou mais de 150 pessoas, feriu perto de seis mil e deixou quase 300 mil sem tecto.

“Apesar dos nossos pontos de vista diferentes, temos de nos juntar todos e ajudar o Líbano e a sua população”, defendeu o Presidente de França, no discurso inaugural do evento, citado pela Reuters. “Temos de agir de forma rápida e eficiente, para que a nossa ajuda vá directamente para onde é precisa”.

Organizada em conjunto com as Nações Unidas, a videoconferência conta com representantes do Líbano, Espanha, Itália, Dinamarca, Grécia, Suécia, Alemanha, Reino Unido, Qatar, Jordânia, Egipto, Arábia Saudita, China, Japão e Brasil, entre chefes de Estado, primeiros-ministros ou ministros. Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, é um dos participantes.

Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Cruz Vermelha e Banco Europeu de Investimento são algumas das organizações internacionais representadas.

O Presidente Macron – que foi o primeiro líder estrangeiro a visitar Beirute depois da explosão e que tem liderado os esforços internacionais de apoio ao antigo território francês no Médio Oriente – não deixou de exigir responsabilidades aos representantes políticos libaneses, que foram alvo da fúria dos milhares de manifestantes que saíram à rua no sábado, para protestar contra a corrupção, a má governação e a crise financeira profunda no Líbano e pedir “a queda do regime”.

“Cabe às autoridades do país agirem para que [o Líbano] não se afunde e responderem aos anseios que população a libanesa está a manifestar, legitimamente, nas ruas de Beirut”, disse Macron. “Temos de trabalhar em conjunto para garantir que nem a violência, nem o caos, prevalecem. É o futuro do Líbano que está em jogo”.

Face aos tumultos de sábado nas ruas de Beirute, o primeiro-ministro Hassan Diab anunciou que vai formalizar na segunda-feira, junto dos restantes ministros, um pedido eleições antecipadas, a realizarem-se daqui a dois meses.

Este domingo, a ministra da Informação, Manal Abdel Samad, apresentou a demissão, pedindo “desculpa aos libaneses” e justificando a decisão com a falha do governo em fazer as reformas necessárias para ultrapassar a crise e com a explosão que abalou a capital. “Não correspondemos às vossas expectativas”.

Corrupção preocupa líderes

A grande curiosidade sobre esta conferência virtual é perceber qual o estado de compromisso dos países representados com a causa e como se conjuga a sua vontade de ajudar o Líbano, com equipamento, pessoal médico e de segurança e, principalmente, assistência financeira, com a crise de confiança da própria população libanesa em relação à sua classe governante, que teria a responsabilidade de gerir esses apoios.

Na sua visita à capital libanesa, dois dias depois da explosão, o próprio Macron prometeu a um grupo de cidadãos que o abordaram na rua, que a ajuda francesa não iria “parar a mãos corruptas”.

Segundo as estimativas da ONU, referidas pela France 24, o Líbano precisa de 66,3 milhões de dólares (cerca de 56 milhões de euros) no imediato, para responder às necessidades humanitárias decorrentes da catástrofe – serviços de saúde, abrigo para os desalojados, alimentação e programas de “contenção da propagação da covid-19”.

Num segunda fase, prevê a organização mundial, serão necessários mais 50,6 milhões de dólares, para ajudar à reconstrução ou recuperação das principais infra-estruturas danificadas pela explosão, bem como das habitações privadas.

Este domingo a Comissão Europeia decidiu somar mais 30 milhões de euros aos outros 33 milhões que já tinha prometido na sexta-feira ao Líbano.

O Presidente francês disse ainda que a oferta de assistência ao Líbano também inclui uma investigação independente às causas do desastre, que terá tido origem na explosão de 2750 toneladas de nitrato de amónio, que estavam armazenadas há seis anos no porto de Beirute, sem supervisão, depois de o navio que as transportava ter sido arrestado.

Na véspera, o Presidente do Líbano, Michel Aoun, afastou essa possibilidade, dizendo que uma investigação internacional iria “diluir a verdade”.