Candidata da oposição na Bielorrússia teve de fugir para local seguro no dia das eleições

Svetlana Tikhanouskaia, a candidata da oposição nas presidenciais da Bielorrússia, foi forçada a sair de casa e esconder-se na noite de sábado para domingo, o dia em que decorrem as eleições que são o mais sério desafio ao poder de Aleksander Lukashenko, que governa a ex-república soviética com mão de ferro. Reapareceu apenas para votar. Sorriu para as câmaras, mas tinha uma sombra de preocupação no rosto.

Tikhanouskaia deixou o seu apartamento depois de duas das suas mais próximas conselheiras e sete outros membros da campanha terem sido detidos, relata o Guardian, no que foi considerado uma tentativa de assustar a oposição na véspera da ida às urnas.

No último dia antes das eleições, houve um aumento da repressão – as praças em torno de edifícios governamentais foram cercadas pela polícia e tropas armadas surgiram na entrada das auto-estradas que conduzem à capital, Minsk. Na televisão passaram documentários sobre as chamadas “revoluções coloridas”, da Ucrânia e da Geórgia”.

Antes de desaparecer do seu apartamento, Svetlana Tikhanouskaia, filmou um vídeo que disponibilizou no YouTube em que apelava aos eleitores: “Precisamos de mudanças. Precisamos de um novo Presidente”.

Quase sete milhões de bielorrussos são chamados a votar neste domingo até às 20h locais (18h em Lisboa), embora 41,% dos eleitores tenha podido exercer antecipadamente o seu direito de voto desde 4 de Agosto - segundo os números da Comissão Eleitoral, citados pela AFP. É um recorde absoluto.

O facto de haver tantos votos antecipados é um motivo de preocupação, que faz suspeitar que tenha havido enchimento de urnas indevido por parte do regime.

Viktor Chonovoy,­ um monitor eleitoral da organização Gente Honesta, espreitava esta manhã por uma janela da sala onde na Universidade Estatal de Economia, em Minsk, onde foram instaladas duas mesas devoto. Estava empoleirado numa cadeira de plástico vermelha, quando o repórter do Guardian foi dar com ele: “Não me deixam monitorizar a votação”, explicou. “Só lá estão monitores eleitorais do Governo, que se substituem um ao outro”. Contou que a contagem da votação antecipada deu já 642 votos – mais do dobro do número de eleitores recenseados para ali votarem, um sinal claro de que estão a ser postos na urna votos falsos.

Lukashenko, que está no poder desde 1994 e alterou a Constituição várias vezes para se poder reeleger sem limite de mandatos, procura um sexto mandato. Mas a péssima gestão da pandemia da covid-19 – nunca admitiu a escala da pandemia e os riscos de contágio, o que causou grande descontentamento popular – criaram as condições para que surgisse uma oposição unida e persistente no objectivo de acabar com o regime. Como pano de fundo está a degradação das condições de vida da população, e a crescente noção de como o Estado age de forma repressora.

Antes, nenhuma corrente da oposição tinha conseguido afirmar-se. Muitos dos seus dirigentes políticos da oposição foram presos e, em 2019, nenhum opositor foi eleito para o Parlamento. Os media estatais dão um destaque exclusivo ao Presidente durante a campanha, as autoridades eleitorais tentam inviabilizar candidaturas da oposição, as equipas de observadores vêem o seu trabalho dificultado e não há pejo em encher urnas com votos favoráveis, se for necessário.

"Tudo sob controlo"

Lukashenko votou ao som de música de acordeão, relata a AFP e garantiu que manterá a ordem - sugerindo ao mesmo tempo que a oposição estará a planear a desordem. “Ninguém vai deixar que as coisas se descontrolem. Tudo estará sob controlo, garanto-vos... Seja lá o que for que algumas pessoas tenham planeado”, afirmou o autocrata, em comentários que passaram na televisão.

Ao mesmo tempo, frisou que “não houve nenhuma repressão ilegal e não haverá”.

Os resultados das últimas quatro eleições presidenciais não foram reconhecidos como justos pelos observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), que denunciaram fraudes e pressões sobre a oposição.

Pela primeira vez desde 2001, e por não ter recebido um convite oficial a tempo, a OSCE não estará presente na votação deste domingo para monitorizar as eleições.

Lukashenko tem sido fortemente criticado pela detenção dos dois principais candidatos da oposição e pela recusa registar um terceiro, que se exilou. Svetlana Tikhanouskaia é a mulher do youtuber Syarhey Tikhanouski, um dos que foi preso, que acabou por se candidatar e teve o apoio de outros candidatos que tinham sido impedidos de concorrer. Conseguiu um nível de mobilização sem paralelo nos seus comícios.