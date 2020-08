Bielorrussos vão a votos tentar o impossível: afastar Lukashenko

O Presidente bielorrusso, Aleksander Lukashenko, enfrenta neste domingo as eleições mais difíceis desde que chegou ao poder, em 1994. A péssima gestão da pandemia da covid-19 e a degradação das condições de vida da população, aliadas à crescente noção de como o Estado age de forma repressora, criaram as condições para que surgisse uma oposição unida e persistente no objectivo de acabar com o regime.

