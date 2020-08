Apesar das zangas, Lukashenko continua a ser o candidato de Putin

As intenções da Rússia em relação à Bielorrússia são constantemente objecto de grande atenção, embora as conclusões acabem sempre por apontar para uma relação dúbia e bastante mais dinâmica do que se poderia pensar. No meio de tantas incertezas, é possível dizer com firmeza que o Kremlin irá acompanhar de forma atenta as eleições presidenciais de domingo.

Continuar a ler