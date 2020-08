Dustin Johnson lidera para última volta do PGA Championship

A última volta do US PGA Championship, hoje, afigura-se emocionante. No TPC Harding Park, em São Francisco, Califórnia, a pole position pertence ao n.º 5 mundial Dustin Johnson, mas a pressão da concorrência é forte, ou não houvesse 11 jogadores que seguem no seu encalço a não mais de três pancadas, entre eles o bicampeão em título, Brooks Koepka, n.º 6 mundial.

No sábado, Johnson iniciou a terceira e penúltima volta no quinteto dos 11.ºs, subindo ao topo graças a um resultado de 65 (-5), para um total de 201 (-9). Foi ele que prevaleceu numa jornada em que oito jogadores lideraram ou co-lideraram – e para isso, num campo muito difícil, registou nada menos do que 8 birdies. Nunca tinha feito tantos birdies numa volta em torneios do Grand Slam.

Scottie Scheffler (ontem com resultado de 65), rookie no PGA Tour, e Cameron Champ (67), cujo swing é o mais potente do circuito, são os seus mais próximos adversários, ambos com 202 (-8).

Koepka (69) está no trio 4.ºs, empatados com Colin Morikawa (65) e o inglês Paul Casey (68), um trio com 203 (-7). Este é o melhor não-americano em prova até ao momento, sendo que um degrau abaixo, no 7.º lugar, com 204 (-6), surgem mais três: os também ingleses Justin Rose e Tommy Fleetwood e o australiano Jason Day – todos eles marcaram ontem 70 (Par) –, acompanhados na classificação por Daniel Berger (70), Tony Finau (67) e Bryson DeChambeau (66).

“Vou ter que jogar um bom golfe se quiser ganhar. É simples”, disse Dustin Johnson. “Tenho de acertar muitos fairways e muitos greens. Se eu conseguir fazer isso amanhã, terei uma boa oportunidade na parte final da volta. Terei de fazer simplesmente o que fiz hoje. Acabar o trabalho”, acrescentou.

Dustin Johnson tem como parceiro de jogo Scottie Scheffler, numa partida que se inicia 21h50 em Portugal Continental.

O líder aos 36 buracos, o chinês Haotong Li, marcou 73 caindo para os 13.ºs, com 205 (-4). Tiger Woods está nos 59.ºs, com 212 (+2).

