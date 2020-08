Aí está Dani no U.S,.Amateur

É já nesta segunda-feira que o campeão nacional Daniel Rodrigues inicia uma participação histórica no United States Amateur Championship, nos campos de Bandon Dunes e Bandon Trails, em Bandon, no estado do Oregon, costa noroeste dos Estados Unidos da América.

Desde Ricardo Melo Gouveia na edição de 2013, no The Country Club, em Brookline, Massachusetts, que nenhum português entrava naquele que é um dos dois ‘majors’ do golfe mundial para amadores, a par do The (British) Amateur Championship.

“Dani”, de 17 anos, conseguiu a qualificação para o U.S. Amateur na Categoria do Ranking Mundial Amador, que habitualmente é dirigida ao top-50, mas que este ano foi alargada ao top-225. O atleta do Club de Golf de Miramar era 57.º da tabela na data estabelecida de 24 de junho.

"Quando recebi a notícia, foi um bocado um explodir de emoções! Senti-me realizado e orgulhoso por representar o meu país, o meu clube, a minha família e todos aqueles que fazem com que eu me torne num melhor jogador todos os dias, naquele que é, para mim, o torneio amador mais importante do mundo", disse, na ocasião, à Tee Times Golf.

Os 264 jogadores em competição jogam as duas voltas da fase de stroke play (por pancadas) em cada um daqueles campos que integram o Bandon Dunes Golf Resort, apurando-se os 64 primeiros para a fase de match play (por eliminatórias).

“Dani” – que atualmente é 52.º no ranking mundial, e que depois do torneio segue para o seu primeiro ano na universidade Texas A&M – joga a primeira fase num grupo com os norte-americanos Thomas Johnson (350.º mundial) e Bryce Lewis (532.º).

Na segunda-feira, cabe-lhes Bandon Dunes, a partir das 10h07 (18h07 em Portugal Continental); na terça-feira, Bandon Trails, pelas 14h20 (22h20).

Em prova estarão o campeão e o vice-campeão de 2019 (disputado no Pinehurst Resort, Carolina do Norte), respetivamente, os americanos Andy Ogletree e John Augenstein. Nenhum jogador consegue defender o título desde que Tiger Woods venceu três vezes seguidas entre 1994 e 1996.

Dada a ausência dos três primeiros do ranking mundial (o japonês Takumi Kanaya, o norte-americano Ricky Castillo e Chun An Yu, de Taiwan), o participante mais bem cotado na tabela é o norte-americano Davis Thompson (n.º 4).

Entre os concorrentes, há dois de apenas 16 anos, que são os mais novos – os americanos Luke Potter e Jackson Van Paris. O mais velho é Dave Ryan, de 66 anos. A média de idade dos 264 jogadores é de 23.16.

Devido à pandemia, a prova irá realizar-se sem espetadores. Outra implicação da covid-19 foi a redução do field original de 312 jogadores para 264, o que permite saídas únicas do tee do buraco 1 em cada campo, em vez de saídas simultâneas do 1 e do 10.

Ricardo Melo Gouveia, hoje profissional, é o detentor das duas melhores marcas portuguesas no U.S. Amateur. Em 2012, em Cherry Hills, no Colorado, chegou aos quartos-de-final, numa edição em que também participou Pedro Figueiredo. Em 2013 voltou a passar a primeira fase da competição, sendo batido na primeira eliminatória por Brandon Hagy no 19.º buraco, o primeiro do play-off.

