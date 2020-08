O mundo arde. E o Ocidente não vê

O mapa político do mundo encontra-se num processo de transformações imprevisíveis onde as catástrofes naturais, as alterações climáticas e as migrações maciças participam como detonadores de novas dinâmicas associadas ao governo da Terra. A razão moderna no Ocidente parece ter perdido a capacidade agregadora em torno do valor do progresso. E a impotência política traduz-se, não raras vezes, em formas de violência internacional. Assistimos a um manifesto problema de imaginação no Ocidente, imaginação que o guie na descoberta do seu real lugar — mais igualitário na proporção do empobrecimento — no concerto das nações e o fundamento das suas instituições. São dias em que o chão da Europa se fende entre as hostes de eufóricos e as fileiras de nostálgicos, os movimentos progressistas e as ordens nacionalistas, onde o que é tradicional aspira a triunfar sobre o desalinho do novo e as formas ditas de vanguarda tropeçam em si próprias ou pedem socorro às fórmulas do espectáculo.

