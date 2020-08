“O grande desafio desta pandemia é a transmissão que não conseguimos ver”

O epidemiologista Adam Kucharski começou a escrever o livro As Leis do Contágio (Ideias de Ler, 2020) antes de a actual pandemia de covid-19. “De certa forma, estava já preocupado com a próxima pandemia”, revela ao PÚBLICO. “A gripe estava no início da lista, mas situações como a da SARS [em 2003] fizeram com que estivéssemos conscientes de que um coronavírus podia vir a causar problemas.” Acabou por escrever um livro em que fala de cientistas e conceitos determinantes para o conhecimento das epidemias, e relata a forma como uma doença, uma ideia ou comportamentos se tornam contagiosos.

