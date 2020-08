Mais quatro mortes por covid-19 em Portugal. Casos activos descem

Portugal regista mais quatro mortes e 186 casos de infecção este sábado, o que representa um aumento de 0,4%. É o maior aumento diário no número de mortes desde o dia 31 de Julho, quando morreram oito pessoas. No total, o país contabiliza 1750 óbitos e 52.537 infecções desde o início da pandemia.

Dos novos casos, 113 (61%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram duas das mortes registadas nas últimas 24 horas. As restantes duas mortes registaram-se no Centro e no Algarve.

Há mais 277 recuperados relativamente ao dia anterior, num total de 38.364. São 12.423 os casos activos neste momento, valor que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções. O número de casos activos voltou a descer este sábado, com menos 95 do que no dia anterior, quando o valor subiu após 11 dias consecutivos a descer.

Estão internadas 357 pessoas (mais uma do que na sexta-feira), das quais 33 em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no dia anterior). Os dados foram divulgados este sábado no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente.

Cerca de 86,3% das pessoas que morreram com covid-19 em Portugal tinham mais de 70 anos, faixa etária onde se situam três das quatro mortes das últimas 24 horas (dois homens e uma mulher). A outra vítima mortal, um homem, tinha entre 60 a 69 anos de idade. A taxa de letalidade global é de 3,3%.

A região com maior número de casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo: 27.041. Seguem-se o Norte (19.001, mais 49 do que na sexta-feira), o Centro (4513, mais cinco), o Algarve (926, mais 15) e o Alentejo (762, mais um). Os Açores registam 172 infecções (mais duas) e a Madeira 122 (mais uma).

O Norte tem o maior número de mortes por covid-19: 831. Surgem depois Lisboa e Vale do Tejo (613), Centro (253), Alentejo (22), Algarve (16) e Açores (15). A Madeira não tem registo de vítimas mortais.