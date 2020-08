PSP ajuda a travar quase cinco toneladas de haxixe vindas de Marrocos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou este sábado a apreensão de 4596 quilos de haxixe no porto de Algeciras, em Cádiz, no sul de Espanha, durante esta madrugada.

A operação MINERVA foi realizada no âmbito de uma acção de fiscalização e inspecção da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), com a participação dos polícias do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia (GOC/UEP), informou a PSP em comunicado.

A PSP participa nestas missões FRONTEX no âmbito do combate à imigração, sendo que a apreensão das 4,6 toneladas de droga “foi concretizada durante o período nocturno, no decorrer do controlo de segurança efectuado a viaturas”, por uma equipa conjunta de dois binómios cinotécnicos (o conjunto homem/cão que opera nestas acções), um do GOC/UEP e outro do Cuerpo Nacional de Policía, de Espanha.

Foto PSP

“Com apoio do canídeo Benji, no decorrer da verificação de segurança habitualmente realizada, foi inspeccionado um veículo pesado de mercadorias, proveniente de Tânger”, descreve a PSP. “Durante a abordagem o motorista adoptou um comportamento suspeito, que desencadeou a necessidade de uma vistoria minuciosa e a realização de buscas no interior da viatura.”

No decorrer da busca, foi detectado, no interior do habitáculo, “uma divisão oculta que não tinha correspondência nem coincidia com as dimensões externas da viatura e onde foram localizados e apreendidos vários volumes de diferentes tamanhos”, totalizando quase 4,6 toneladas de haxixe, “configurando o crime de tráfico internacional de estupefacientes”.