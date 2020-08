Os acidentes com aeronaves de combate a incêndios desde 2009

Um avião Canadair português caiu durante o combate ao incêndio no Parque Nacional da Peneda Gerês, no Lindoso, distrito de Viana do Castelo, causando um morto e um ferido grave, o piloto e o co-piloto.

Um dos pilotos, de nacionalidade portuguesa, de 65 anos, morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, enquanto o segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, foi assistido no local e transportado em “estado grave” para o Hospital de Viana do Castelo.

Eis uma cronologia dos principais acidentes e incidentes com aeronaves de combate a incêndios desde 1 de Janeiro de 2009, de acordo com dados do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

2019

5 de Setembro, Sobrado, Valongo, distrito do Porto Um helicóptero AS350-B2 colidiu com linhas eléctricas e despenhou-se quando combatia um incêndio, causando a morte ao piloto Noel Ferreira, de 36 anos, também piloto da Força Aérea e comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, em Paredes, distrito do Porto.

4 de Setembro, Pampilhosa da Serra, distrito de Coimbra Um helicóptero ficou parcialmente destruído depois de cair durante a descolagem na Pampilhosa da Serra para combater um incêndio no distrito de Castelo Branco. O acidente deveu-se a um erro do piloto, que pensava estar a operar um modelo diferente daquele que realmente pilotava, concluiu o GPIAAF.

3 de Julho, barragem de Castelo de Bode Um avião ligeiro de combate a incêndios ficou destruído quando abastecia água na barragem de Castelo de Bode. O acidente deveu-se ao facto de o piloto não ter recolhido o trem de aterragem, segundo o GPIAAF.

2017

20 de Agosto, Cabril, Castro Daire, distrito de Viseu Um helicóptero da empresa Everjets caiu, tendo provocado a morte ao piloto, em Cabril, quando combatia um incêndio florestal.

2015

8 de Agosto, Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo Um helicóptero ligeiro de combate a incêndios despenhou-se quando regressava de um fogo em Miranda, Arcos de Valdevez, e duas pessoas ficaram feridas.

29 de Junho, Paços de Ferreira, distrito do Porto Um helicóptero ligeiro da Protecção Civil caiu na localidade de Lamoso, concelho de Paços de Ferreira, quando estava a reabastecer-se de água numa lagoa para combater um incêndio naquela localidade, causando ferimentos ao piloto.

2012

3 de Setembro, Ourém, distrito de Santarém A queda de um helicóptero de combate ao fogo junto ao parque de merendas de Espite, no concelho de Ourém, fez dois feridos ligeiros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

19 de Julho, Beja Registada amaragem de um avião anfíbio, que participava no combate ao incêndio em Tavira na albufeira do Roxo, devido a uma falha técnica. Não houve vítimas.

2009

12 de Agosto, Fundão, distrito de Castelo Branco Um avião de combate a incêndios aterrou de emergência em Ferreiras, concelho de Fundão. Os dois tripulantes saíram ilesos.