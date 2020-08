Mais de 150 passageiros não quiseram fazer teste à covid-19. Recusa será mesmo ilegal?

Desde o dia 1 de Agosto e até quinta-feira à noite que, em 5524 passageiros controlados pelas autoridades nos aeroportos portugueses, 155 foram notificados para fazer o teste à covid-19 num prazo máximo de 48 horas. Caso contrário “podem incorrer nos crimes de desobediência e propagação de doença contagiosa”, de acordo com um despacho do Governo. Porém, juristas ouvidas pelo PÚBLICO dizem que, pelo menos no caso de propagação de doença, será quase impossível provar o crime.

