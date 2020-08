A Festa do Avante! nunca foi tão importante

Ainda falta cerca de um mês para que a Festa do Avante! tenha lugar, não é, contudo, extemporâneo que dela aqui se fale porque, na verdade, da festa nunca tanto se falou. Estou abismado com tantas notas de rodapé, com as notícias de abertura e com o acompanhamento minucioso que a comunicação social está a dedicar à preparação da edição deste ano. A cobertura dada à festa é uma novidade, mas a táctica, essa já é antiga.

Durante esta semana começaram a saltar bem gordos os números da lotação da Quinta da Atalaia nas televisões dos portugueses, os pivôs enfatizam a lotação do recinto fazendo sempre notar que se trata de um evento de massas. Nunca foi essa a narrativa encontrada para descrever a festa do Partido Comunista Português. Costumam ser as reportagens feitas a fugir, a filmar o camarada mais velho que se encontre em cada lugar, a fechar os planos bem fechados para que não se mostre ao resto do país as milhares de pessoas que participam no comício de encerramento. Sempre foi assim e só o não é agora porque interessa mostrar outra coisa, um outro lado, uma alegada irresponsabilidade de um partido que celebra para o ano que vem 100 anos e que nunca mostrou outra coisa senão um compromisso inabalável para com o seu país e com o seu povo.

Todos sabemos as calúnias que todos os anos, por esta altura, surgem numa tentativa desgarrada de denegrir a festa comunista: os comunistas não pagam IVA na sua festa, não pagam impostos, é uma festa de drogados, é o saco azul do PCP, enfim, todo o tipo de pedra serve para atirar ao PCP. Não obstante, qualquer pessoa intelectualmente honesta consegue perceber que nada do que acabei de escrever corresponde à verdade. Contudo, este ano, para gáudio dos mais primários anticomunistas, um vírus que pode não servir para convencer certos sectores da vida nacional a apostar e a investir no Serviço Nacional de Saúde, serve certamente para atacar, mais uma vez, a actividade do Partido Comunista Português e dos trabalhadores. Primeiro foi o 25 de Abril, depois o 1.º de Maio, agora a Festa do Avante!, em Dezembro será o Congresso do PCP, enfim, tudo servirá para contestar a actividade política dos trabalhadores, mas não a dos patrões e seus associados.

São muitos os festivais a acontecer este Verão até porque, ao contrário do que é amplamente difundido, os festivais não estão proibidos e o Avante! não é uma excepção. São muitos os concertos e as actividades a acontecer e ainda bem porque a cultura precisa de acontecer e o país precisa de viver mesmo com as condicionantes que nos são impostas por uma pandemia que não escolhemos viver. O PCP garante que vai cumprir todas as regras da DGS, tal como o fazem os restaurantes, os centros comerciais e tantas outras actividades que, com os devidos cuidados, estão de portas abertas para quem os visitar.

O recinto da festa vai ter este ano mais 10 mil metros quadrados de área, é um espaço enorme e ao ar livre onde o PCP apresenta, mais uma vez, três dias de luta política, de cultura, de gastronomia de vida e de sonho. São três dias na terra dos sonhos onde se mostra que é possível viver e lutar por um outro mundo, melhor do que aquele que temos, com ou sem pandemia, com máscaras este ano, álcool gel e distanciamentos, mas nunca com os braços caídos sabendo ter de os ter bem erguidos para construir um país mais justo. Daí a importância redobrada da realização da Festa do Avante! este ano, para que não nos deixemos amedrontar por esse dito “novo normal” que aos trabalhadores só tem trazido problemas velhos: cortes nos rendimentos, insegurança e despedimentos.