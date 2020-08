Juan Carlos Borbón y Borbón, um bom e o outro bem menos

O escritor Rentes de Carvalho, que vive com eles há décadas, gosta de contar os holandeses. Tem livros sobre o assunto. As escadas íngremes e estreitas e as sandes comidas de faca e garfo. As retretes também estreitas (que mania, numa terra sem montanhas a apertar…) e colocadas, por vezes, em lugares insólitos – ele viu uma numa cozinha. Gosto particularmente de como descreve dois holandeses a chocar de bicicleta. Caem, levantam-se, pegam na bicicleta e, sem se xingar nem perguntar se o outro ficou bem, vai cada um à sua vida.

