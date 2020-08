Explosivo de Beirute foi uma encomenda que não chegou a uma empresa portuguesa

As 2750 toneladas de nitrato de amónio que explodiram esta semana de forma colossal no porto de Beirute destinavam-se à Fábrica de Explosivos de Moçambique (FEM), que é propriedade da empresa portuguesa Moura & Silva, da Póvoa de Lanhoso. Um porta-voz da empresa garante, no entanto, que aquela carga ainda não era sua – foi feita a encomenda, mas apenas seria paga quando chegasse ao seu destino, a cidade da Beira, no Norte de Moçambique.

