Depois de 40 anos “perdida” num tribunal, o reencontro com a última obra de Manuel Lapa

Reportagem

Estava à vista de todos há mais de 40 anos, mas ninguém tinha reparado que a grande pintura que enche o átrio do Palácio da Justiça de Torres Novas era da autoria de Manuel Lapa, uma referência da segunda vaga do modernismo em Portugal. Está agora a ser restaurado, sob o olhar do filho, que a reencontrou décadas depois de ter ajudado o pai na sua execução.