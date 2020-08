Natureza, gastronomia e património: o Tua é tudo isto e muito mais

O registo no termómetro não deixava grande margem para dúvidas: uns “módicos” 34 graus, em fim-de-semana de transição da Primavera para o Verão – e com grande parte do território nacional a acusar temperaturas bem mais moderadas. Está mais do que justificado o título de Terra Quente Transmontana. Pelo menos no que toca a Mirandela, município que nos recebe de braços abertos para uma aventura dedicada a descobrir alguns dos principais atractivos do Vale do Tua e que vão muito para além das suas paisagens naturais e da sua gastronomia e vinhos. Uma região onde encontramos fortes razões para prolongar a visita e usufruir do que cada um dos cinco municípios que integram o Parque Natural Regional Vale do Tua – Alijó, Carrazeda de Ansiães, Murça e Vila Flor, além de Mirandela – tem para oferecer a quem o visita. Mais do que ir ao Tua, vale a pena ficar pelo Tua.

