Memmo Baleeira: um aconchego branco e descontraído sobre o mar de Sagres

O céu vai descendo todas as cores sobre a enseada que se forma entre o porto da Baleeira e o Martinhal, até sobrar apenas uma fileira de luzes ténues sobre a arriba, lá ao fundo. O “nascer do Sol aqui no hotel”, garante a directora, Maria Carapinha, é digno de madrugadores. “Sobe ali atrás da ponta da Atalaia, atravessa o porto e a reserva”. Para quem gosta de caminhadas, o pequeno trilho sobre as falésias da ponta da Atalaia, mesmo ali à direita, vale bem a pena, garante a responsável. Para os mais preguiçosos, é cenário a que se assiste de bancada privilegiada no Memmo Baleeira, em alguns quartos sem sequer ser preciso deixar os lençóis.

