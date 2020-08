Maria de Lourdes Modesto: “Toda a gente pensava que eu tinha um grande à vontade, mas eu tinha pavor”

Fez 90 anos (nasceu em Beja a 1 de Junho de 1930), está retirada, mas mantém uma curiosidade por tudo e uma memória prodigiosa. Tem consciência da importância que teve – e continua a ter – como “guardiã do fogo” da cozinha tradicional portuguesa, mas fala disso com modéstia e lembra-se sobretudo do medo que sentia e das insónias antes de gravar os programas de culinária que durante 12 anos manteve na RTP. Confessa adorar pessoas e poucas coisas lhe dão mais prazer que uma conversa com amigos. Continua a comover-se com pratos como uma certa sopa de cação, que “não é cozinha, é poesia pura”.

Continuar a ler