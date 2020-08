Não será um querido mês de Agosto. A música popular portuguesa está em casa

Quim Barreiros não conhecia um Agosto que não significasse “31 dias e 32 festas” há mais de 30 anos. O mesmo poderá dizer Toy, que, em qualquer outro Verão, estaria neste momento ocupado com a sua “Volta a Portugal”. A pandemia pôs os emigrantes a pensar duas vezes antes do regresso a casa para as férias, remarcou as romarias para 2021 e deixou os santos fechados na capela. Resultado: o mês que habitualmente seria o de maior correria para os artistas da música popular portuguesa que animam as aldeias do interior de Portugal transformou-se no “mês da festa adiada”.

