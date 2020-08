Aos 17 anos, Miguel Andrade ajudou a descobrir nova espécie de escaravelho na Madeira

Aproxima-se a Primavera de 2019 e o sol brilha um pouco por toda a ilha da Madeira. Para Miguel Andrade, é mais um dia para adicionar alguns espécimes à sua colecção de insectos, que iniciou quando tinha 11 anos. Mochila, frascos, rede, pá, canivete – tudo a postos para mais uma saída de campo com os amigos. As coordenadas de GPS indicam uma área florestal elevada, perto da localidade da Camacha. Com ainda poucos metros de trilho percorridos, Miguel Andrade, de 17 anos, depara-se com dois exemplares de gorgulhos, que fazem parte do grupo dos escaravelhos, em cópula na folha de uma estreleira. O que se segue? Fotografias e um “high five” aos amigos, conta. Recolhidos o macho e a fêmea, seguiu-se a análise morfológica e genética que veio confirmar tratar-se de uma nova espécie de gorgulho para a ciência – a Cyphocleonus aguiari.

