TVI aposta a Norte com estúdio no Porto

Estação de Queluz também vai acabar com os adeptos ferrenhos como comentadores de programas desportivos e apostar na reportagem em torno do futebol. A TVI fez um fim-de-semana de emissões em directo do Douro, contratou responsável para o Norte com ligações a Mário Ferreira, mas Nuno Santos recusa qualquer instrumentalização do empresário.