PSP faz 51 buscas devido a crimes com recurso à aplicação MB Way

A PSP está esta sexta-feira a fazer 51 buscas em vários concelhos dos distritos de Setúbal, Santarém e Portalegre numa operação de combate “à criminalidade com recurso à aplicação MB Way”.

Em comunicado, a Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública esclarece que a acção resulta de uma investigação a “factos susceptíveis de, em abstracto, configurarem crimes de burla, burla informática, falsidade informática e acesso ilegítimo”.

Na sequência desta investigação, que está “a cargo do Departamento de Investigação Criminal da PSP e [é] dirigida pelo DCIAP [Departamento Central de Investigação e Acção Penal]”, estão a ser feitas buscas nos concelhos de Avis, Almeirim, Monforte, Fronteira, Elvas, Campo Maior e Setúbal.

A operação “Momo”, contra a criminalidade informática, está a ser desenvolvida em colaboração com os Comandos Distritais da PSP de Santarém, Portalegre e Setúbal, bem como da GNR. “A PSP está, desde as primeiras horas desta manhã, a desenvolver uma operação de combate à criminalidade praticada com recurso à aplicação MB Way”, descreve aquela força policial.

De acordo com a PSP, está a ser dado “cumprimento a 51 buscas, sendo 17 destas domiciliárias”.