Portugal perto de sair das listas negras do turismo

Os novos casos de covid-19 registados em Portugal estão a diminuir nas últimas semanas, com o número de contágios por cem mil habitantes (taxa de incidência) a descer esta sexta-feira para 25,9, segundo os cálculos do PÚBLICO com base nos dados do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglesa). Já o número de testes realizados diariamente no país tem-se mantido constante desde Julho, sendo que a descida da incidência coincide com uma diminuição da percentagem de testes que têm resultado positivo.

