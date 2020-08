Mais de mil operacionais combatem fogos em Portugal. Incêndios em Moncorvo e Sernancelhe estão em resolução

Depois de um dos dias “mais complicados” em termos de fogos porque houve muitos e ao mesmo tempo — cerca de 113 incêndios que mobilizaram 4600 operacionais, como avançou a descreveu a Protecção Civil — dois incêndios de maiores dimensões continuaram a lavrar, durante a manhã desta sexta-feira, em território português. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira que estava a acompanhar a vaga de incêndios e admitiu mesmo a possibilidade de interromper as férias no Porto Santo se a situação piorar.

Pelas 10h desta sexta-feira, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registava 32 incêndios, grande parte (26) já em conclusão, que mobilizavam mais de 1700 operacionais. Pelas 09h, existiam dois incêndios em curso, Sernacelhe (Viseu) e Torre de Moncorvo (Bragança), mas uma hora depois já estavam em fase de resolução.

Sernancelhe, Viseu

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o incêndio que deflagrou cerca das 12h de quinta-feira em Sernancelhe, no distrito de Viseu, ainda está em curso e, pelas 10h, tinha no local 378 operacionais, apoiados por 117 veículos e duas aeronaves.

Torre de Moncorvo, Bragança

O incêndio em Cardanha e Adeganha, em Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, foi dado como dominado pelas 10h desta sexta-feira, mantendo-se o dispositivo de combate no terreno, disse à Lusa fonte da Protecção Civil. “Vamos continuar os trabalhos de consolidação e rescaldo, mantendo todo o dispositivo de combate às chamas no terreno para evitar reacendimentos”, indicou o comandante operacional distrital de operações de socorro (CODIS) de Bragança, João Noel Afonso.

Segundo o responsável, durante a noite o trabalho dos bombeiros foi dificultado pela orografia do terreno e o fogo foi sendo debelado de forma apeada com ajuda de material sapador.

O alerta para o incêndio na União de Freguesias de Adeganha e Cardanha foi dado às 14h41 de quinta-feira. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, às 10h estavam empenhados no combate às chamas 152 operacionais apoiados por 55 viaturas, cinco aeronaves.

Sabugal, Guarda

O incêndio do Sabugal, na Guarda, está já em resolução. Segundo a ANEPC, pelas 10h estavam no local 196 operacionais, apoiados por 61 veículos e uma aeronave. O incêndio que deflagrou na quinta-feira numa zona de mato em Santo Estêvão e Moita, foi dominado por volta das 04h30.

Fundão, Castelo Branco

No Fundão, distrito de Castelo Branco, o incêndio que deflagrou às 13h58 de quinta-feira está igualmente em resolução, mas ainda é o que mais meios tem no local: 436 operacionais, apoiados por 139 veículos. Este fogo, que deflagrou ao início da tarde de quinta-feira em povoamento florestal, obrigou à evacuação da praia fluvial de Janeiro de Baixo, que na altura tinha cerca de 70 pessoas. Neste incêndio, uma operacional dos Bombeiros Voluntários do Fundão sofreu ferimentos ligeiros.

Alijó e Sabrosa, Vila Real

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Alijó entrou em fase de resolução pelas 06h desta sexta-feira, segundo fonte do comando distrital de operações de socorro de Vila Real. O alerta foi dado pelas 12h00 de quinta-feira e o fogo teve início perto da zona industrial de Alijó. Durante a tarde o fogo esteve quase controlado, no entanto devido ao vento forte sofreu uma reactivação forte e partiu-se em várias frentes. Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, pelas 10h estavam mobilizados para este fogo 176 operacionais e 52 viaturas.

O distrito de Vila Real está em estado de alerta especial de nível vermelho. No mesmo distrito, o incêndio que tinha deflagrado em Sabrosa pelas 15h37 de quinta-feira está igualmente em resolução. Pelas 10h estavam no local, de acordo com o site da ANEPC, 84 operacionais, apoiados por 25 veículos.

Porto de Mós, Leiria

Também em resolução está o fogo que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Porto de Mós, no distrito de Leiria, onde pelas 10h estavam 92 operacionais, apoiados por 32 veículos.