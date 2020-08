Menor número de internados desde Março em Portugal, mas casos activos voltam a subir

O país regista esta sexta-feira mais três mortes por covid-19 e 290 casos de infecção, o que corresponde a um aumento de 0,6%. É o valor mais alto registado desde o início do mês: no dia 1 de Agosto, foram detectadas 238 infecções. Portugal conta, no total, 1746 óbitos e 52.351 infecções desde o início da pandemia.

Dos novos casos, 208 (72%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram as três mortes registadas nas últimas 24 horas.

Há mais 247 recuperados relativamente ao dia anterior, num total de 38.087. Neste momento existem 12.518 casos activos, número que resulta da subtracção dos recuperados e dos óbitos ao total de infecções. Este valor subiu após 11 dias consecutivos a descer: há mais 40 casos activos do que na quinta-feira.

Estão internadas 356 pessoas (menos 13 do que na quinta-feira), das quais 36 em unidades de cuidados intensivos (menos seis do que no dia anterior). É o menor número de internados desde 27 de Março (354) e de doentes em cuidados intensivos desde 21 de Março (35). Os dados foram divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente.

A taxa de letalidade em Portugal é de 3,3%. Cerca de 86,4% das pessoas que morreram com covid-19 tinham mais de 70 anos.

A região com maior número de casos de infecção é Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 26.928. Surgem depois o Norte (18.952, mais 61 do que na quinta-feira), o Centro (4508, mais 14), o Algarve (911, mais seis) e o Alentejo (761, menos um).

O relatório da DGS aponta que a região do Alentejo apresenta esta sexta-feira menos um caso do que no dia anterior “por força da necessidade de correcção da série histórica e da real atribuição” dos casos de infecção a “outras regiões de saúde”. Os Açores registam 170 infecções (o mesmo número do dia anterior) e a Madeira 121 (mais duas).

O Norte tem o maior número de mortes por covid-19: 831. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (611), Centro (252), Alentejo (22), Algarve (15) e Açores (15). A Madeira não tem registo de vítimas mortais.