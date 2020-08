Magistrada que dirige investigação a Rui Pinto teme que hacker fuja do país

A procuradora encarregue de investigar a actuação de Rui Pinto opôs-se à sua libertação. Entre outras coisas, por temer que fuja do país. Porém, graças à intervenção do director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), seu superior hierárquico, e também do director da Polícia Judiciária o pirata informático foi mesmo autorizado a sair da prisão domiciliária onde se encontrava. Irá para uma safe house, uma casa-abrigo no âmbito do programa de protecção de testemunhas. Por questões de segurança foi mantido em segredo o dia concreto em que sairá da PJ, embora isso pudesse ter acontecido a partir da tarde deesta sexta-feira, já que era um homem livre desde as 16h30, hora do despacho que ordenava a libertação. O PÚBLICO apurou, contudo, que tal poderá acontecer neste sábado.

Continuar a ler