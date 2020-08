Há quase 11 mil vagas nos cursos curtos que formam técnicos superiores

Há quase 11 mil vagas disponíveis para os alunos que quiserem entrar num dos cursos técnicos superiores profissionais (Ctesp) no próximo ano lectivo. O número de lugares para novos estudantes baixa ligeiramente face ao ano anterior, o que acontece pela primeira vez desde a criação destas formações curtas de ensino superior, de dois anos, que são ministradas em exclusivo no sector politécnico. É sinal de que o sistema está a “estabilizar”, defende o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos.

