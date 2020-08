Há portugueses a modificar armas em casa, a transaccionar online e a receber por correio

O cenário relatado no Estudo Global de Tráfico de Armas do gabinete das Nações Unidas Contra a Droga e o Crime, de 2020, indica que Portugal é um dos países da Europa em que mais se modificam armas, que os portugueses terão conhecimentos e equipamento para o fazer em casa e que foram registadas, no país, transacções ilegais com origem na União Europeia conduzidas pela Internet aberta ou pela dark web. E ainda aponta um lugar de liderança, no contexto europeu, na apreensão de armas em contexto de tráfico de droga.

“Os traficantes também usam métodos nos quais o seu envolvimento físico é reduzido e que são vistos como menos arriscados. O email foi reportado como estando a ser usado por traficantes de armas na Albânia, Eslováquia e Lituânia. Em alguns países, os traficantes usaram a Internet aberta ou a dark web para o tráfico de armas. Tal inclui Eslováquia, Espanha, Líbia e, em particular, Portugal, onde foram detectadas transacções ilegais com origem na União Europeia conduzidas pela Internet ou pela dark web”, lê-se no estudo, consultado pelo PÚBLICO.

O relatório aponta ainda a existência de situações relativas a modificações de armas e alterações na marcação, também significativas em Portugal: “As alterações na marcação das armas também foram significativas na Europa: Espanha e Portugal estão entre as regiões em que tal é mais elevado, registando respectivamente 2322 e 1275 armas com alterações.”

Mas não só. O documento refere-se também aos conhecimentos e aos equipamentos de portugueses para modificarem armas em casa, destacando, em Portugal, “a conversão de armas de calibre 6.35 mm em armas de fogo, bem como a modificação de espingardas de caça cujos canos foram cortados”, e registando ainda indícios da existência de “cidadãos portugueses com conhecimento e equipamento suficientes para modificar” ou “adaptar armas em casa”. Mais: Portugal registou também “algumas apreensões de armas Flobert que entraram ilegalmente em Portugal pela Eslováquia.”

O relatório indica também que, em Portugal, foram apreendidas quantidades significativas de armas no contexto de tráfico de droga: “Na Europa, quantidades dignas de nota foram apreendidas no contexto de tráfico de droga em Portugal (668 em 2016-2017), Espanha (538) e, em termos relativos, na Albânia (146 em 963). A Dinamarca e a Suécia estão entre os países na Europa com as percentagens maiores de armas apreendidas ligadas a crimes violentos (13% na Dinamarca e 8% na Suécia).”

O tema faz manchete do Jornal de Notícias, nesta sexta-feira, noticiando que “criminosos portugueses recebem armamento pelo correio”. Ao JN, o superintendente Pedro Moura, director do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, explicou que “as armas [chegam a Portugal] por uma empresa de correio expresso/transportador internacional de mercadorias, que as trazem em encomendas postais ou encomenda normal, expedida pelo armeiro na Eslováquia, após ter sido adquirida e paga na Internet”. O responsável diz, no entanto, que subsistem casos em que “os próprios compradores se deslocam à Eslováquia, fazem a sua aquisição e trazem as armas consigo ou nas suas viaturas”. E acrescenta que, de qualquer forma, as armas acabam por ser transformadas e “vendidas a grupos criminosos, nacionais e estrangeiros”.