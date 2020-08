GNR apreende cerca de um milhão de cigarros de contrabando

Uma operação da Unidade de Acção Fiscal (UAF) da GNR levou, esta sexta-feira, à apreensão de cerca de um milhão de cigarros de contrabando.

Em comunicado, a GNR revela que este contrabando ia abastecer os circuitos comerciais paralelos à actividade legal das tabacarias na área metropolitana do Porto.

De acordo com a GNR, os cigarros foram descobertos no decorrer de uma acção de fiscalização rodoviária, realizada na auto-estrada n.º 3 (A3 - Vila Nova de Cerveira), no âmbito da actividade de prevenção e combate à evasão e fraude fiscal.

“Os militares detectaram 960 mil cigarros acondicionados em 48 mil maços, que não ostentavam a estampilha especial exigida para a sua comercialização em território nacional”, lê-se num comunicado da GNR.

Para além do tabaco, foram apreendidos 590 euros em numerário, assim como dois veículos utilizados na actividade criminal.

O valor comercial do tabaco apreendido é de cerca de 196.800 euros, sendo que se tivesse sido vendido ao público teria lesado o Estado em mais de 157.440 euros, resultante da evasão à tributação incidente em sede de Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco (IT) e IVA.

Foram detidos dois homens, de 32 e 48 anos, pela prática do crime tributário de Introdução Fraudulenta no Consumo, que serão presentes no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Vila Nova de Cerveira, ainda esta sexta-feira, para primeiro interrogatório judicial.