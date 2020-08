Nunca consumimos tantos antidepressivos. São precisos psicólogos no SNS

Numa década apenas, o consumo de antidepressivos quase duplicou em Portugal, enquanto o de ansiolíticos e hipnóticos desceu ligeiramente e nos últimos anos estabilizou. Entre Janeiro e Maio deste ano, que inclui já três meses sob o efeito da pandemia e o período do confinamento, as vendas de antidepressivos voltaram a aumentar. Foram compradas mais 248 mil embalagens de antidepressivos nas farmácias nos cinco primeiros meses de 2019, em comparação com o mesmo período de 2019, para um total superior a quatro milhões de caixas. Será este aumento uma consequência da pandemia na saúde mental dos portugueses? Ninguém consegue responder a esta pergunta, até porque as vendas de ansiolíticos diminuíram neste período.

