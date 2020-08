PDR pede audiência a Marcelo para debater combate à pandemia e presidenciais

O Partido Democrático Republicano (PDR) solicitou esta sexta-feira uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “com carácter de urgência” para debater medidas de combate à pandemia da covid-19 e as eleições presidenciais.

Em comunicado, o PDR referiu que o pedido de audiência visa abordar as “medidas económicas que não têm sido aplicadas” no contexto de pandemia da covid-19, “as inconstitucionalidades cometidas nos últimos meses pelos governos regionais dos Açores e da Madeira” e ainda “as obras públicas que poderão ajudar a economia portuguesa a recuperar mais rapidamente”.

O PDR quer ainda debater o tema das eleições presidenciais, depois de no passado dia 27 de Julho, o presidente do PDR, Bruno Fialho, ter anunciado a sua candidatura a Belém, apresentando-se como “um candidato do centro”.

“Parece-nos evidente que o Presidente da República não pode ficar à margem das políticas que estão a ser levadas a cabo pelo Governo e que, na nossa opinião, poderão prejudicar irremediavelmente as próximas gerações”, alegou Bruno Fialho, citado na nota que divulgou.

O partido fundado pelo advogado e ex-eurodeputado Marinho e Pinto considera ainda que “uma audiência durante o mês de Agosto poderá transmitir uma mensagem aos portugueses de que o país, as suas principais instituições e órgãos de soberania não param e estão empenhados em mudar conceitos e mentalidades ultrapassados”, esperando que a mesma tenha lugar “tão cedo quanto possível”.