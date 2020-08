A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Ana Graça - Excertos de Out of Blue

Tempos idos, a Garganta de Cabril do Ceira, na Serra da Lousã, era um espaço sem gente. Iam os habitantes dos lugares próximos e pouco mais. Hoje é um lugar multicultural cheio de caravanas e gentes de todos os lados, portugueses e não só.

No dia em que fomos com a Ana Graça colocar a trompa na água era cedo e apanhamos os acordares. Tivemos direito a malabarista na água e o nosso cão, tradição, corria na água de um lado ao outro.

São postais do centro, no tempo em que já quase ninguém escreve. Vão ser dez postais, de várias paisagens assim, umas ainda não ocupadas pela globalização, outras assim com esta. De um lado a fotografia do espaço vazia, com o nome do local escrito, por trás um código que nos leva ao vídeo. Este é das famosas gargantas. Os postais saem no início de Setembro. Até lá podemos ver alguns vídeos.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. E também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos.