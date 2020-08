Ser Voluntário… na Associação Cuidadores

Área geográfica: Porto

Tema: Apoio a cuidadores informais

A Associação Cuidadores surgiu em 2016 com o principal objectivo de apoiar cuidadores informais, pessoas que prestam cuidados a alguém com uma doença ou com uma necessidade prolongada de saúde ou cuidados que estão fora de um quadro formal.

Assim, a associação disponibiliza um conjunto de bens e serviços de apoio à actividade como cuidador, através da partilha de informação relevante no âmbito da sua função e desenvolvimento de projectos de investigação. No seio da sua missão presta serviços diferenciados a cuidadores informais, por exemplo grupos de apoio e partilha, que funcionam como suporte para apoio emocional, partilha de experiências e relacionamento interpessoal ou uma linha de apoio ao cuidador que permite escuta activa, orientação, encaminhamento, informações úteis de apoio a cuidadores que vivem noutras regiões do país.

Um dos projectos da associação que necessita de voluntários são as Pausas Breves, um serviço que permite ao/à cuidador/a beneficiar de uma pausa para cuidar de si próprio/a, descansar, participar em alguma actividade da associação ou tratar de assuntos pessoais e profissionais.

Qual o impacto da Cuidadores?

A Pausa Breve contribui, entre outros impactos, para o descanso, diminuição do isolamento social e sobrecarga do/a cuidador/a. Paralelamente, a associação assegura, através deste serviço, a companhia e vigilância da pessoa com dependência.

Como posso ajudar?

A Cuidadores precisa de pessoas que se identifiquem com o serviço de companhia e vigilância junto de pessoas dependentes. A Pausa Breve decorre no domicílio da pessoa cuidada, de acordo com um plano de actividades pré-estabelecido entre a entidade, o/a voluntário/a, o/a cuidador/a informal e pessoa cuidada.

O que precisam de mim?

Os voluntários devem ter uma disponibilidade regular de, pelo menos, quatro horas mensais. A associação dispõe de um plano de acompanhamento e formação dirigido aos/às voluntários/as que contribui para a construção de uma experiência positiva e de grande impacto social.