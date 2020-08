Assaltadas instalações da Refood Foz do Douro no Porto

As instalações do Núcleo da Refood Foz do Douro, no Porto, foram assaltadas e vandalizadas nesta madrugada, durante a qual os assaltantes levaram comida e a carrinha desta organização de apoio social.

Em declarações à agência Lusa, a vice-coordenadora do Núcleo da Refood Foz do Douro explicou que as instalações, cedidas pela junta de freguesia local, foram alvo de um assalto esta madrugada, acrescentando que os assaltantes levaram comida e a carrinha utilizada pela instituição, a qual tinha sido doada, que é o que mais “preocupação” causa neste momento.

Sofia Reis contou que os assaltantes “entraram no centro de operações, comeram imensos iogurtes e bolachas e vandalizaram o espaço”, acreditando esta responsável que os assaltantes “deviam estar a passar fome” e que “aproveitaram” para levar alguns bens.

A Refood é um movimento voluntário com vários núcleos espalhados pelo país, que trabalha para eliminar o desperdício de alimentos, com a recolha de refeições e sua posterior distribuição aos beneficiários.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contactado pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, disse que os assaltantes entraram na parte (pré-fabricado) em que a autarquia tinha a funcionar um ateliê para idosos, mas da qual nada levaram.

Nuno Ortigão afirmou que o espaço cedido à Refood é que foi mais afectado, sublinhando que já estão a proceder “à troca de todas as fechaduras”.

O autarca adiantou que vai ser apresentada queixa formal junto da PSP.