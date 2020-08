Cuscuz e folhado de batata-doce e amêndoa

Viajamos através da culinária até Marrocos, com este Cuscuz de grão-de-bico e legumes e um Folhado de batata-doce e amêndoa. Congruente com a cozinha que me serve de inspiração, a receita de cuscuz que vos deixo conta com uma generosa adição de especiarias, a presença dos citrinos, a doçura das frutas secas e a frescura das ervas aromáticas: menta e coentros.

Este prato, de fácil preparação, parte de um refogado de cebola, pimento e cenoura, ao qual é adicionado especiarias e água, resultando num caldo aromático, que vai dar sabor ao cuscuz. Por fim, são envolvidos o grão-de-bico cozido, a amêndoa laminada tostada e as ervas aromáticas.

A acompanhar o cuscuz, além do Molho de tomate e beringela, fiz uns rolinhos de massa filo, cujo recheio foi aromatizado com cominhos, canela, pimenta, açafrão e gengibre, uma junção de sabores inspirada no prato marroquino Pastilla, para fazer um folhado vegetariano à base de batata-doce, amêndoa e lentilhas vermelhas.

Para fazer o recheio, a batata foi refogada juntamente com sultanas e cebola que, depois de dourar, adicionou-se as lentilhas, a água e os condimentos, que cozeram em pouco mais de dez minutos. Envolvi coentros e a amêndoa picada, resultando num recheio com pedacinhos crocantes de amêndoa, a batata-doce macia e os apontamentos doces das frutas secas, envoltos nas lentilhas vermelhas cozidas com o sabor intenso das especiarias quentes. Aplicado o recheio na massa filo, decorei com amêndoa laminada e levei ao forno até a massa ficar dourada e estaladiça. Convém salientar que estes rolinhos devem ser servidos no momento, pois a massa perde a sua textura ao longo do tempo.

Cuscuz de legumes e grão-de-bico

2-4 porções

30 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

1 colher de sopa de azeite

1 cenoura pequena, cortada em cubos

½ pimento vermelho, cortado em cubos

1 cebola roxa, cortada em cubos

2 dentes de alho, picados

2 colheres de sopa de sumo de limão

½ colher de chá de cominhos

¼ colher de chá de canela

½ colher de chá de sementes de coentros moídas

2 colheres de sopa de amêndoa laminada tostada

80 g de cuscuz (menos de ½ chávena)

100 ml de água a ferver

1 lata pequena (260 g) de grão-de-bico cozido, escorrido

Coentros e hortelã frescos picados, a gosto

Uma pitada de sal e pimenta preta a gosto

Procedimento:

1. Numa frigideira ou panela antiaderente refogue a cenoura, pimento e cebola no azeite durante cerca de oito minutos até os legumes começarem a amolecer. Junte um pouco de água para prevenir que não queimem e junte o alho picado, deixando cozer mais alguns minutos até este amolecer. Junte os restantes condimentos: sumo de limão, cominhos, canela, sementes de coentros e a água. Envolva tudo e junte o cuscuz. Desligue o lume, tape a panela, e deixe o cuscuz absorver o caldo durante cinco minutos. Mexa o cuscuz com um garfo para ficar fofo e envolva o grão-de-bico, a amêndoa crocante e os coentros frescos picados.

Folhado de batata-doce, lentilhas, amêndoa e canela

2-4 porções

60 min

Dificuldade: 1/5

Ingredientes:

½ colher de sopa de azeite

1 cebola roxa, cortada em cubos

2 colheres de sopa cheias (20 g) de sultanas

1 batata-doce, cortada em cubos pequenos

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

2 colheres de chá de cominhos moídos

1 colher de chá de canela

Menos de ½ chávena (80 g) de lentilhas vermelhas ou 1 lata pequena (260 g) de grão-de-bico cozido, escorrido

¼ chávena (30 g) de amêndoa, picada

Coentros frescos picados, a gosto

Uma pitada de sal e pimenta preta a gosto

100 – 120 g de massa filo

Azeite

Amêndoa laminada, tostada

Procedimento:

1. Numa frigideira ou panela antiaderente refogue a cebola, a batata-doce e as sultanas no azeite durante cerca de oito minutos até a cebola começar a amolecer. Junte um pouco de água para prevenir que os legumes queimem. De seguida, junte o gengibre, as especiarias e as lentilhas, assim como 300 ml de água a ferver. Deixe cozer durante cerca de dez a 15 minutos, até as lentilhas ficarem cozidas, de centro translúcido. Junte por fim a amêndoa picada, os coentros frescos e ajuste os condimentos a gosto. Reserve.

2. Para fazer os folhados: Corte pelo menos quatro folhas de massa filo em metades (sendo que enquanto é manuseada, a massa filo deve repousar sobre um pano húmido e coberta com película aderente para prevenir que seque). Pincele cada metade com azeite e recheie com duas colheres de sopa do preparado de lentilhas numa das extremidades do rectângulo de massa filo. Dobre 1 cm as faces perpendiculares e role o recheio sobre si para “fechar”, formando um rolinho. Pincele o rolinho de massa com azeite e coloque as amêndoas laminadas. Leve ao forno a 180˚C durante cerca de 15 a 20 minutos, até dourar.

Notas:

1. De forma a fixar melhor as amêndoas pode misturar uma colher de chá de algum adoçante líquido (mel, agave, arroz…) com umacolher de sopa de chá de água e pincelar os folhados com este xarope pouco viscoso; aplicar as amêndoas e levar ao forno.

