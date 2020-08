Há uma paisagem com milhões de anos por trás de cada rolha de cortiça

A primeira coisa que notamos é o som, o golpe seco do machado a penetrar na casca da árvore, uma, duas, três vezes, e depois o descolar de uma prancha de cortiça, em dois ou três movimentos coordenados dos homens. Experientes, estes trabalhadores, organizados em ranchos, deslocam-se de árvore para árvore com uma rapidez surpreendente. Para trás vão deixando as árvores com os troncos lisos, de um tom que vai do rosado ao vermelho vivo, a pele interior à vista já sem a casca que ao longo dos anos cresceu à sua volta, protegendo-a.

