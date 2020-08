Contra lixo e dejectos, Rota Vicentina apela à “conduta consciente” dos visitantes

A Rota Vicentina “apela a uma conduta consciente por parte de todos os visitantes, com destaque para a prática do campismo e caravanismo, que deve acontecer exclusivamente nos parques de campismo da região”, lê-se em comunicado da associação que cuida e promove centenas de quilómetros de trilhos no Alentejo e Algarve.

Destacando que é com “profunda satisfação” que “testemunha tão grande interesse e adesão aos trilhos pedestres e cicláveis” do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina “por parte dos portugueses, bem como de alguns turistas estrangeiros que continuam a chegar “, a Rota Vicentina chama a atenção para a necessidade de "uma maior co-responsabilização de todos os amantes desta costa tão selvagem, para que assim possa permanecer por muitos anos".

No documento, salienta-se que “a sustentabilidade é a grande motivação do trabalho desta associação de agentes e habitantes locais”, assinalando-se a "forte preocupação" dos habitantes locais com “uma crescente tendência do campismo e caravanismo selvagem nas falésias e praias da região". Mas também com o “parqueamento abusivo em parques de estacionamento urbanos e das próprias praias, terrenos privados e áreas onde a sua circulação é inclusive proibida”. Tudo com “consequências ao nível de impactos paisagísticos, ambientais e sociais”.

"A dimensão do fenómeno já ultrapassou há muito a real capacidade de carga da região, e passou a ser frequente encontrar lixo e dejectos humanos ao longo da costa", atesta a Rota Vicentina, que é apoiada por “uma rede de 200 empresas de diferentes sectores”, além de “operadores turísticos internacionais”, todos empenhados na “sustentabilidade” e numa “oferta de alta qualidade”.

É com este tom de preocupação que a associação lançou esta quinta-feira um apelo a “uma conduta consciente por parte de todos os visitantes, com destaque para a prática do campismo e caravanismo, que deve acontecer exclusivamente nos parques de campismo da região”.