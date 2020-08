A essência das vinhas velhas ao vivo no Vallado

No Douro, o potencial de algumas vinhas faz parte do conhecimento partilhado na comunidade, é motivo de orgulho dos seus proprietários e de cobiça dos vizinhos. Porque, mais do que uma quinta, uma vinha é o lugar onde a generosidade da natureza melhor se pode articular para se fazerem grandes vinhos. Quase como que por mistério, uma vinha com as mesmas castas, o mesmo declive e a mesma exposição pode dar frutos completamente diferentes de um lugar para outro no vale. Uma vinha boa é uma obra acabada e certificada pelo tempo. Quanto mais velha, mais preciosa e mais certificada.

Continuar a ler