UEFA mantém restrições ao FC Porto por causa do fair-play financeiro

A UEFA anunciou esta sexta-feira em comunicado que o FC Porto continuará sujeito às restrições de carácter financeiro e desportivo na próxima época por ter apenas cumprido parcialmente as metas relativas ao fair-play financeiro em 2019/20.

“O FC Porto cumpriu apenas parcialmente as metas estabelecidas para a temporada 2019/20, pelo que as medidas desportivas condicionantes previstas no acordo, como a limitação do número de jogadores na lista A e as restrições de transferências, continuarão em vigor em 2020/21”, refere a nota da UEFA.

Depois de ter dado alguma margem de manobra para que os clubes pudessem cumprir as regras de fair-play, atendendo ao contexto de crise provocado pela pandemia da covid-19, concedendo assim um mês extra para regularização de dívidas pendentes relativas a impostos ou taxas de transferências (o prazo terminava a 31 de Março), a UEFA agiu de acordo com os dados obtidos.

A Câmara Investigatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB) monitorizou os clubes abrangidos por acordos de fair-play, como os tricampeões romenos do Cluj, os turcos do Galatasaray, o FK Kairat Almaty (Cazaquistão), o Maccabi Tel Aviv (Israel) e o FC Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Deste lote, apenas o Cluj deixará de estar sob vigilância. Apesar de terem cumprido as metas estipuladas para 2019/20, Galatasaray, Kairat e Maccabi continuarão a merecer o acompanhamento da CFCB.

Depois de ter cumprido as metas em 2017/18, o FC Porto permanecerá sob monitorização do CFCB por mais uma temporada.

Os ingleses do Wolverhampton, 7.º classificado da Premier League, estará sob vigilância financeira da UEFA nas próximas duas temporadas, por ter falhado os requisitos exigidos em 2019/20. Além da equipa do técnico luso Nuno Espírito Santos, também o Lille (França) e os campeões turcos, Basaksehir, ficam sob a alçada do controlo financeiro da UEFA, num regime de monitorização até 2024.