Fabio Jakobsen já saiu do coma induzido

O ciclista holandês Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) saiu de coma, dois dias depois de uma violenta queda na primeira etapa da Volta a Polónia, que o deixou em estado grave e obrigou a uma cirurgia de cinco horas.

“Temos boas notícias do hospital de Sosnowiec. O Fábio Jakobsen está acordado do coma. O seu estado é bom”, anunciou esta sexta-feira, no Twitter, a organização da Volta a Polónia.

Na quarta-feira, no sprint final da primeira etapa da Volta a Polónia, Jakobson foi atirado contra as barreiras de protecção por Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

O holandês, de 23 anos, sofreu graves lesões na cabeça e rosto e foi operado durante cinco horas, com os responsáveis a manterem o ciclista em coma induzido, num cenário grave, mas estável.

Na actualização do estado de saúde de Jakobsen, o director-adjunto do hospital de Sosnowiec, Pawel Gruepenter, especificou alguns dados da evolução clínica do ciclista.

“Está consciente, reagiu às solicitações. Respira por ele próprio, a tensão está normal. Estamos muito contentes”, disse o clínico, reiterando que do ponto de vista neurológico parece estar tudo bem.

O médico especificou ainda que Jakobsen respondeu às perguntas que lhe foram feitas, nomeadamente se falava inglês, e disse que sim, e que mexeu a cabeça, fechou os olhos, levantou os braços e as pernas, por solicitação do neurocirurgião.

“Esperamos que regresse em breve a casa, de boa saúde”, acrescentou o médico, mantendo a ideia de que o ciclista, depois de sobreviver a uma queda tão grave, poderá voltar ao desporto.

Ainda esta sexta-feira, o equatoriano Richard Carapaz (Ineos) venceu ao sprint a terceira das cinco etapas da Volta à Polónia, assumindo a liderança da prova, com Rui Costa (UAE-Emirates) a subir ao sétimo posto.

Carapaz, de 27 anos, cumpriu os 203,1 quilómetros entre Wadowice e Bielsko-Biala, em 5h04m54s, batendo o italiano Diego Ulissi (UAE-Emirates) e o francês Rudy Molard (Groupama-FDJ). O equatoriano, que era 20.º classificado, comanda agora com quatro segundos sobre Ulissi e o polaco Kamil Malecki (CCC).

Rui Costa terminou em 21.º, integrado no pelotão, e subiu 10 posições, para sétimo, continuando a 10 segundos do primeiro. O colega de equipa Ivo Oliveira foi 85.º, a 5m42s, mas subiu 23 lugares, para 29.º, a 6m45s, enquanto o irmão Rui Oliveira foi antepenúltimo (141.º), integrando um grupo de 20 ciclistas, a 32m16s, baixando 104 posições para o 127.º lugar, a 32m26s. Este sábado os ciclistas percorrerão 152,9 quilómetros, entre Bukovina Resort e Bukowina Tatrzanska.