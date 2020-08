Primeiro foi a F1 e agora é o MotoGP a regressar a Portugal

Depois da Liga dos Campeões, prova rainha do futebol europeu, e de uma corrida do Mundial de Fórmula 1, Portugal será anfitrião de uma etapa do Mundial de MotoGP já em 2020. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, foi escolhido para uma das corridas do Campeonato do Mundo da mais importante categoria do motociclismo de velocidade. O anúncio será feito na segunda-feira, disse fonte do Governo ao PÚBLICO. A mesma fonte não disse qual a data, mas tendo em conta que só há uma data do calendário oficial em aberto, a etapa portuguesa deve ser aquela que encerra o Mundial, entre 20 e 22 de Novembro. Aguarda-se ainda por uma decisão sobre a presença ou não de público.

